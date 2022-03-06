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6 марта у первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой юбилей

Юбилей 6 марта отмечает первая в мире женщина-космонавт. Валентине Терешковой 85! Человек-легенда, выдающийся представитель героического поколения советских людей, проложивших дорогу в космос. Ей восхищаются с тех пор, как в 1963 году она почти трое суток в одиночку провела на орбите. Тогда ее позывной Чайка узнала вся планета. С юбилеем летчика-космонавта Валентину Терешкову поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

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