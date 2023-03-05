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С чего начиналась глобальная экспансия США, расскажем в новом выпуске "Понятной политики"

С чего начиналась глобальная экспансия США? Первые шаги и прообраз современной политики Вашингтона: вероломные вторжения, жертвы и провокации. "Пробирка Пауэлла" двухсотлетней давности: как гибкая демократия позволяет отбирать территории других стран.

И почему сегодня в Техасе называют Белый дом оккупантами? Расскажем в "Понятной политике". Смотрите 6 марта после "Панорамы".

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