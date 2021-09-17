6 минут 27 секунд - рекордное время по скоростной сборке спилс-карты Беларуси

Республиканский молодежный форум "Молодость. Труд. Единство" собрал самых активных и целеустремленных участников из всей Беларуси. Историю, географию и культуру своей страны ребята познавали в рамках открытого чемпионата патриотического проекта "Ведаю Беларусь". В торговом центре "Столица" собрались 50 команд, чтобы посоревноваться в скоростной сборке спилс-карте. Необходимо было правильно и за рекордно быстрое время собрать карту Беларуси, состоящую из магнитных игровых элементов. Зафиксировать результаты и честность сборки помогали 25 волонтеров.



По итогам игры установили рекорд: пазл собрали за 6 минут 27 секунд. Каждая команда получила сертификат участника и сладкий приз. А те ребята, которые заняли первые места, - дипломы и ценные подарки, а также автоматически стали финалистами республиканского чемпионата по скоростной сборке спилс-карт "Ведаю Беларусь". Итоги соревнований подведут в конце октября.