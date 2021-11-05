6 ноября на "Беларусь 1" смотрите новый эпизод шоу X-Factor Belarus

"Беларусь 1" в эти праздничные выходные продолжит открывать таланты. Еще месяц назад мы ничего не знали о них, они были обычными людьми и никому не рассказывали о своей X-мечте. Но теперь их жизни кардинально изменились, а личные истории стали достоянием общественности.

Новые эпизоды шоу X-Factor Belarus - на "Беларусь 1"

Миллионы телезрителей по всей стране следят за кастингом талант-шоу X-Factor Belarus. Нас смотрят в YouTube пользователи из России, Украины, Казахстана, Германии, США, Польши, Молдовы и Латвии. Пока поклонники переживают, а комментаторы соревнуются в остроумии, самое народное шоу продолжает открывать новые имена. Чьи вокальные обороты и сценические приемы заставили трепетать натренированные сердца звездных наставников? Кому Бузова сняла номер в отеле? В каком белорусском городе пользуются услугами самого музыкального такси? Уже завтра в новом выпуске проекта, где все по-настоящему.

Новый эпизод шоу, которое обходится конкурсантам очень дорого: стоит больших слез, огромных жертв и тяжелых испытаний, уже завтра на "Беларусь 1". Уже в привычное время - в 20:45. За проектом можно следить на официальном канале в YouTube, а также присоединятся к интернет-сообществу. На ваших глазах создается история поколения X.