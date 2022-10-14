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6-я городская клиническая больница г. Минска отмечает 75-летие
Минская 6-я клиническая больница отмечает 75-летие. Медучреждение начало работу в 1947 году для оказания помощи рабочим и служащим Минского тракторного завода. И уже с 1969-го функционирует под привычным названием. Сегодня это многопрофильный центр, который объединяет четыре крупных комплекса: травматологию и ортопедию, терапию, также крупнейший в городе родильный дом и городской центр трансфузиологии, где заготавливаются и перерабатываются основные запасы крови Минска. Площадь территории 6-й больницы 11 гектаров. В мини-городке трудится 1 600 сотрудников. Коечный фонд клиники - 950 мест. 40 % для пациентов хирургического профиля, остальные - в терапевтических отделениях и койки родовспоможения. В период подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией больница была перепрофилирована под ковидный госпиталь.
Ковид - это более масштабное явление, пандемия, в первую и вторую волну которой были задействованы все койки клиники. Родильный дом единственный на тот период оказывал помощь женщинам с ковидом. Порядка 20 тысяч пациентов с COVID-19 были пролечены, опыт нарабатывался как собственный, так и мировой.
До конца 2025 года на территории больницы появится новое здание травматологии и ортопедии. Это будет не просто приемное, а приемно-диагностическое отделение с собственной реанимацией и противошоковыми операционными. Все этапы оказания травматологической помощи будут реализовываться с колес.
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