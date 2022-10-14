6-я городская клиническая больница г. Минска отмечает 75-летие

Минская 6-я клиническая больница отмечает 75-летие. Медучреждение начало работу в 1947 году для оказания помощи рабочим и служащим Минского тракторного завода. И уже с 1969-го функционирует под привычным названием. Сегодня это многопрофильный центр, который объединяет четыре крупных комплекса: травматологию и ортопедию, терапию, также крупнейший в городе родильный дом и городской центр трансфузиологии, где заготавливаются и перерабатываются основные запасы крови Минска. Площадь территории 6-й больницы 11 гектаров. В мини-городке трудится 1 600 сотрудников. Коечный фонд клиники - 950 мест. 40 % для пациентов хирургического профиля, остальные - в терапевтических отделениях и койки родовспоможения. В период подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией больница была перепрофилирована под ковидный госпиталь.