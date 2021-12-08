6-я городская клиническая больница Минска установит газификатор объемом 5 тонн

В Беларуси за сутки плюс 1756 пациентов с COVID-19, выписаны 2108 человек. Оказывать помощь большему числу пациентов в 6-й городской больнице сможет новый газификатор объемом 5 тонн. Работы по его установке начались сегодня в рамках модернизации системы лечебного газоснабжения. Планируется, что установка увеличит производительность системы.