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6-я городская клиническая больница Минска установит газификатор объемом 5 тонн
В Беларуси за сутки плюс 1756 пациентов с COVID-19, выписаны 2108 человек. Оказывать помощь большему числу пациентов в 6-й городской больнице сможет новый газификатор объемом 5 тонн. Работы по его установке начались сегодня в рамках модернизации системы лечебного газоснабжения. Планируется, что установка увеличит производительность системы.
Как говорят медики, в четвертую волну пациенты стали более кислородозависимы, если сравнивать с предыдущими периодами пандемии.
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