70 лет истории: 8 ноября 1956 года открылся Музей обороны Брестской крепости

Форпост исторической правды и памяти: Музею обороны Брестской крепости - 70 лет. Его открыли 8 ноября 1956 года.

Экспозиция размещалась в нескольких залах бывшей казармы: в тех же помещениях, где летом 1941 года сражались и погибали защитники крепости. В штатном расписании было всего три сотрудника, включая директора.

Сегодня в мемориальном комплексе работают более 140 человек. Музей обороны стал первым из пяти музеев Брестской крепости. Здесь даже стены и своды - своеобразные экспонаты. На них - следы от немецких пуль и огнеметов.

Лариса Бибик, ученый секретарь Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой":

"Музею действительно 70 лет, он начинался с маленького зала, потом привычные нам сегодня появились. В этих залах проходят реставрационные и ремонтные работы, притом что музей не закрывался, посетители тоже приходили к нам. Мы открываем людям то, что нам кажется, будет важно для них. Поэтому, когда сюда приходят люди, они оставляют у себя такие мысли, как сказал когда-то Алексей Данилович Романов: "Сила страшная тянет сюда через версты, через года". Сколько бы лет ни прошло, сюда будут ехать люди, потому что здесь есть личное восприятие истории и личный контакт".

Александр Коркотадзе, директор Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой":

"Более половины наших посетителей всех 5 музеев - именно из музея обороны. Мне интересно, я спрашиваю: "Почему вы выбрали именно этот музей?" Они говорят: "Он самый теплый и эмоциональный". За моей спиной фотографии с лицами - за каждым своя уникальная судьба, подвиг и трагедия. Обобщает их всех любовь к Родине и то, что они отдали жизни за нашу страну".

Музей обороны - экспозиционное пространство, создавать которое помогали защитники крепости, их жены, вдовы и дети.

Факт За 70 лет по этим залам прошли порядка 25 млн человек из 140 стран мира.

Каждый из научных сотрудников ежедневно проводит от 6 до 9 экскурсий - это целый рабочий день, который не заканчивается в 18:00. После начинается исследовательская работа, которая позволяет устанавливать имена ранее неизвестных защитников крепости.