70 лет на страже наследия: Национальная комиссия Беларуси по делам ЮНЕСКО празднует юбилей

Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО исполнилось 70 лет. Членство в организации началось в 1954 году.

Сегодня Беларусь в международной организации занимается сотрудничеством в сфере образования, науки и культуры.

Национальная комиссия Беларуси по делам ЮНЕСКО была создана 15 октября 1956 года. Основная задача и основное направление Всемирной организации - сохранение национального достояния.

На сегодняшний день в активе Беларуси находятся ровно 11 объектов. Среди них 4 материальных объекта и 7 нематериальных.

Первой в 1992 году в список ЮНЕСКО вошла Беловежская пуща. До этого она официального международного статуса не имела. В 1979 году под крыло ЮНЕСКО попала лишь малая польская часть массива. Только после номинации огромной белорусской территории дисбаланс был устранен, в 2014 году Беловежская пуща по обе стороны границы была включена в список всемирного наследия уже как единый объект. Позже к пуще добавились еще три памятника культуры: Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже и геодезическая Дуга Струве.

Ольга Попко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

"Многие считают, что попадание в список ЮНЕСКО означает какие-то финансовые поступления: реставрация объектов либо финансирование конференций. На самом деле о финансах особо речь не идет. Даже на такие большие, значимые объекты, как Мир и Несвиж. ЮНЕСКО предоставляло небольшие суммы на проведение конференций. Важное качество, которое дает попадание в список объектов ЮНЕСКО, это известность, популярность и интерес со стороны туристов".

Второе важнейшее направление работы - это нематериальное, живое наследие. Сейчас в репрезентативный список ЮНЕСКО включено 7 самобытных белорусских традиций, ремесел и обрядов. Среди которых: рождественский обряд "Колядные цари" в деревне Семежево, "Будславский фест" в Мядельском районе, весенний обряд "Юрьевский хоровод" на Туровщине, культура лесного бортничества Полесья, белорусское соломоплетение, традиционное искусство вырезания из бумаги, известное как "вытинанка". В прошлом году список пополнила и неглюбская текстильная традиция.

Номинантами на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО сегодня стали уникальные белорусские расписные ковры "маляванки" и самобытное деревянное зодчество Полесья. Более того, сейчас активно обсуждается вопрос о внесении в международный реестр шедевров национальной кухни Беларуси.