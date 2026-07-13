70 т мака сожжено за месяц: как в Беларуси проходит операция "Мак"

В Беларуси проходит операция "Мак". Милиционеры по всей стране находят и сжигают поля с наркосодержащими растениями, например, коноплей и маком. Также работа оперативников нацелена на поиск квартир, где выращивают марихуану.

Только за июнь 2026 года правоохранители уничтожили 70 т мака. Составлено уже более 600 административных протоколов.

Андрей Кудрицкий, замначальника ГУНиПТЛ МВД Беларуси:

"Выращивание либо сохранение на своих участках подобных культур влечет предусмотренную законом ответственность. В случае выявления незаконных насаждений владельцу участка грозит штраф до 20 базовых величин (900 рублей), а за возделывание таких растений с целью сбыта предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет".

В МВД напоминают, что о местах произрастания наркосодержащих растений можно сообщать в чат-бот МВД "Мы всегда рядом!".