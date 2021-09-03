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7000 километров в пути - автопробег "Символ единства" стартовал от западной границы страны
Патриоты Беларуси из всех регионов страны отправились в 13-дневный автопробег "Символ единства". Он стартовал сегодня в Бресте и охватит все регионы. 5 и 6 сентября марафон продолжится по городам Гродненской области, а финиширует 15 сентября в Минске. Главная его цель - объединить белорусов в рамках Года и Дня народного единства. Районы будут передавать участникам автопробега именные мешочки с зерном нового урожая - как символом единства.
7 тысяч километров по знаковым местам Беларуси. 118 населенных пунктов объединит автопробег "Символ единства". Масштабная патриотическая акция стартовала сегодня от стен Брестской крепости. Большая колонна, украшенная национальными флагами, проведет в пути почти 2 недели. Остановки будут в исторических местах. Сегодня участники пробега побывали на Каменецкой веже и во Дворце Сапегов в Ружанах.
О том, как прошел первый день большого путешествия, узнаем прямо сейчас.
Сотни километров по знаковым историческим местам Беларуси. Автопробег "Символ единства" стартовал от западной границы страны. Отправной точкой стала легендарная Брестская крепость - символ героизма и несокрушимого духа в борьбе за Родину.
Машин так много, что все не смогли вместиться на большую площадь перед мемориалом "Звезда". И на каждом авто развеваются флаги. 12-летняя Ульяна Ларькова - одна из самых младших участников автопробега. В путешествие она отправляется с папой и младшим братом.
Я люблю нашу страну за то, что здесь много лесов, здесь очень красиво, у меня тут семья, все родные. Я очень люблю наш Брест.
Я сам был в крепости с дедом: посещали 9 Мая. Хочу, чтобы по следам моего деда, моих родителей шли мои дети. И любили свою родину.
Символ масштабной патриотической акции - зерно, собранное на полях страны. Каждая область внесет свой вклад в большой каравай: его испекут к празднику народного единства, который в Беларуси будут отмечать впервые.
Мы сегодня регион № 1 - первые собрали урожай в стране. Патриоты нашей страны привезут самый мирный, не подвергающийся никакой критике политической вклад, это хлеб. Вокруг святого каравая страны нет политики.
Наша цель - проехать по всем районным центрам нашей Беларуси. Показать, какая наша страна замечательная, красивая, какие в ней живут добрые, хорошие люди. Все с воодушевлением восприняли идею, приехали из различных точек Брестской области (и даже Витебской) в Брест, чтобы поддержать эту акцию.
На карте маршрута - Малорита, Кобрин, Жабинка...
Из Бреста машины отправились в Малориту. Колонна автомобилистов растянулась на 4 километра. На остановке - встреча с маленькими патриотами и обмен положительными эмоциями.
Следующий на карте маршрута Кобрин. Здесь в сквере имени Пуганова устроили митинг в память 174-х погибших красноармейцев и партизан, освобождавших город в 1944 году.
Живые цветы возложили и к памятнику солдату в городе Жабинка. Среди тех, кто передает эстафету, есть и те, для кого Беларусь стала второй родиной.
Я родом из Дагестана, вчера получила гражданство, прожила в Беларуси 20 лет. Я очень рада! Мне очень нравится эта страна. Я люблю нашего Президента, я его просто обожаю! Родила здесь детей и очень счастлива.
Памятные места Брестской области
Проехать по памятным местам, открыть новое и поклониться тем, кто отдал жизнь за мир. Один из самых интересных пунктов на маршруте по Брестской области - Каменецкая башня, аналогов которой нет в Беларуси. Уникальное укрепсооружение высотой 30 метров сохранилось практически в первозданном виде. Фото на память - и снова в путь.
Уже находимся шестой час в пути, проехали больше 160 километров, по пути присоединяется много людей, которые даже не планировали с нами быть в акции. Просто увидели нас и сказали: "Мы готовы прямо сейчас сесть и поехать с вами по всей Беларуси.
Общественную инициативу поддерживают местные власти. Сам губернатор выделил нашу машину, чтобы мы возглавили колонну.
Мы рады приветствовать участников автопробега. И с удовольствием покажем наш город и достопримечательности.
Героическая и монументальная - Беларусь богата на исторические объекты и памятные места. Автопробег "Символ единства" объединит 118 районов. Почти за 2 недели колонна проедет 7 тысяч километров. И финиширует 15 сентября - накануне нового большого праздника для нашей страны - Дня народного единства.
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