7000 километров в пути - автопробег "Символ единства" стартовал от западной границы страны

Патриоты Беларуси из всех регионов страны отправились в 13-дневный автопробег "Символ единства". Он стартовал сегодня в Бресте и охватит все регионы. 5 и 6 сентября марафон продолжится по городам Гродненской области, а финиширует 15 сентября в Минске. Главная его цель - объединить белорусов в рамках Года и Дня народного единства. Районы будут передавать участникам автопробега именные мешочки с зерном нового урожая - как символом единства.

7 тысяч километров по знаковым местам Беларуси. 118 населенных пунктов объединит автопробег "Символ единства". Масштабная патриотическая акция стартовала сегодня от стен Брестской крепости. Большая колонна, украшенная национальными флагами, проведет в пути почти 2 недели. Остановки будут в исторических местах. Сегодня участники пробега побывали на Каменецкой веже и во Дворце Сапегов в Ружанах.

О том, как прошел первый день большого путешествия, узнаем прямо сейчас.

Сотни километров по знаковым историческим местам Беларуси. Автопробег "Символ единства" стартовал от западной границы страны. Отправной точкой стала легендарная Брестская крепость - символ героизма и несокрушимого духа в борьбе за Родину.

Машин так много, что все не смогли вместиться на большую площадь перед мемориалом "Звезда". И на каждом авто развеваются флаги. 12-летняя Ульяна Ларькова - одна из самых младших участников автопробега. В путешествие она отправляется с папой и младшим братом.

Я люблю нашу страну за то, что здесь много лесов, здесь очень красиво, у меня тут семья, все родные. Я очень люблю наш Брест. Ульяна Ларькова, участница автопробега "Символ единства"





Я сам был в крепости с дедом: посещали 9 Мая. Хочу, чтобы по следам моего деда, моих родителей шли мои дети. И любили свою родину. Александр Ларьков, участник автопробега "Символ единства"

Символ масштабной патриотической акции - зерно, собранное на полях страны. Каждая область внесет свой вклад в большой каравай: его испекут к празднику народного единства, который в Беларуси будут отмечать впервые.













Мы сегодня регион № 1 - первые собрали урожай в стране. Патриоты нашей страны привезут самый мирный, не подвергающийся никакой критике политической вклад, это хлеб. Вокруг святого каравая страны нет политики. Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома

Наша цель - проехать по всем районным центрам нашей Беларуси. Показать, какая наша страна замечательная, красивая, какие в ней живут добрые, хорошие люди. Все с воодушевлением восприняли идею, приехали из различных точек Брестской области (и даже Витебской) в Брест, чтобы поддержать эту акцию. Сергей Рачковский и Анна Харута, руководители РОО "Патриоты Беларуси", организаторы автопробега "Символ единства"

На карте маршрута - Малорита, Кобрин, Жабинка...

Из Бреста машины отправились в Малориту. Колонна автомобилистов растянулась на 4 километра. На остановке - встреча с маленькими патриотами и обмен положительными эмоциями.

Следующий на карте маршрута Кобрин. Здесь в сквере имени Пуганова устроили митинг в память 174-х погибших красноармейцев и партизан, освобождавших город в 1944 году.

Живые цветы возложили и к памятнику солдату в городе Жабинка. Среди тех, кто передает эстафету, есть и те, для кого Беларусь стала второй родиной.

Я родом из Дагестана, вчера получила гражданство, прожила в Беларуси 20 лет. Я очень рада! Мне очень нравится эта страна. Я люблю нашего Президента, я его просто обожаю! Родила здесь детей и очень счастлива. Садия Гаранина, участница автопробега "Символ единства"

Памятные места Брестской области

Проехать по памятным местам, открыть новое и поклониться тем, кто отдал жизнь за мир. Один из самых интересных пунктов на маршруте по Брестской области - Каменецкая башня, аналогов которой нет в Беларуси. Уникальное укрепсооружение высотой 30 метров сохранилось практически в первозданном виде. Фото на память - и снова в путь.

Уже находимся шестой час в пути, проехали больше 160 километров, по пути присоединяется много людей, которые даже не планировали с нами быть в акции. Просто увидели нас и сказали: "Мы готовы прямо сейчас сесть и поехать с вами по всей Беларуси. Николай Зарубицкий, участник автопробега "Символ единства"

Общественную инициативу поддерживают местные власти. Сам губернатор выделил нашу машину, чтобы мы возглавили колонну.

Юрий Сегенюк, участник автопробега "Символ единства"

Мы рады приветствовать участников автопробега. И с удовольствием покажем наш город и достопримечательности. Татьяна Листванович, жительница г. Ружаны