700 хакеров из Беларуси, России, Украины и других стран наживались на пользователях торговых онлайн-площадок

Суд в Минске начал разбираться в деле "кодера" крупнейшей транснациональной скам-группы. Только в Беларуси почти за три года больше 6 тыс. списаний с карт-счетов более чем на 1,5 миллиона рублей. Суд в Минске начал разбираться в деле "кодера" крупнейшей транснациональной скам-группы. Если проще - это 700 хакеров из Беларуси, России, Украины и других русскоязычных стран, которые наживались на пользователях торговых онлайн-площадок. Фигурант, сегодня представший перед судом, - 18-летний житель столицы. Он обвиняется по статье "Хищение имущества путем модификации компьютерной информации". Это одна из ключевых фигур в этой истории. Несмотря на свой юный возраст (в 2021 году, когда все начиналось, ему было всего 16), парень разработал программу, с помощью которой делались клоны интернет-ресурсов - маркет-плейсов, служб доставки и платежных сервисов - и параллельно администрировал чаты. Переходя по фишинговым сайтам, тысячи белорусов вводили там реквизиты карт и теряли деньги. Всего больше 1 миллиона 700 тыс. рублей. Таков, по версии следствия, общий ущерб. Вопреки предпринимаемой конспирации многоуровневая система защиты руководящего звена скам-сообщества была вскрыта белорусскими киберследователями в августе 2022 года.