ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

700 хакеров из Беларуси, России, Украины и других стран наживались на пользователях торговых онлайн-площадок

Суд в Минске начал разбираться в деле "кодера" крупнейшей транснациональной скам-группы. Только в Беларуси почти за три года больше 6 тыс. списаний с карт-счетов более чем на 1,5 миллиона рублей. Суд в Минске начал разбираться в деле "кодера" крупнейшей транснациональной скам-группы. Если проще - это 700 хакеров из Беларуси, России, Украины и других русскоязычных стран, которые наживались на пользователях торговых онлайн-площадок. Фигурант, сегодня представший перед судом, - 18-летний житель столицы. Он обвиняется по статье "Хищение имущества путем модификации компьютерной информации". Это одна из ключевых фигур в этой истории. Несмотря на свой юный возраст (в 2021 году, когда все начиналось, ему было всего 16), парень разработал программу, с помощью которой делались клоны интернет-ресурсов - маркет-плейсов, служб доставки и платежных сервисов - и параллельно администрировал чаты. Переходя по фишинговым сайтам, тысячи белорусов вводили там реквизиты карт и теряли деньги. Всего больше 1 миллиона 700 тыс. рублей. Таков, по версии следствия, общий ущерб. Вопреки предпринимаемой конспирации многоуровневая система защиты руководящего звена скам-сообщества была вскрыта белорусскими киберследователями в августе 2022 года.

Наш обвиняемый занимался разработкой фишинговых ресурсов, оплатой их, подыскиванием хостинг-провайдеров, которые предоставляли услуги, для того, чтобы они были доступны в интернете. Также им было разработано программное обеспечение - так называемый парсер, который позволял удаленно, не регистрируясь, другим участникам группы просматривать объявления на различных торговых онлайн-площадках Беларуси. Его доход составлял 5 % от суммы похищаемого имущества. Дальнейшее расследование его преступной деятельности продолжается, потому что преступлений совершено более 6000 данной преступной группой.
Леонид Мельник, заместитель начальника управления ЦА СК Беларуси

Как уточнили нашим корреспондентам в суде, сперва 18-летнему фигуранту вменялось 42 преступных эпизода, позже один из них тоже на этапе следствия убрали. По делу проходят 4 десятка потерпевших. Обвиняемому грозит до 12 лет заключения.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все