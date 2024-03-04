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700 хакеров из Беларуси, России, Украины и других стран наживались на пользователях торговых онлайн-площадок
Суд в Минске начал разбираться в деле "кодера" крупнейшей транснациональной скам-группы. Только в Беларуси почти за три года больше 6 тыс. списаний с карт-счетов более чем на 1,5 миллиона рублей. Суд в Минске начал разбираться в деле "кодера" крупнейшей транснациональной скам-группы. Если проще - это 700 хакеров из Беларуси, России, Украины и других русскоязычных стран, которые наживались на пользователях торговых онлайн-площадок. Фигурант, сегодня представший перед судом, - 18-летний житель столицы. Он обвиняется по статье "Хищение имущества путем модификации компьютерной информации". Это одна из ключевых фигур в этой истории. Несмотря на свой юный возраст (в 2021 году, когда все начиналось, ему было всего 16), парень разработал программу, с помощью которой делались клоны интернет-ресурсов - маркет-плейсов, служб доставки и платежных сервисов - и параллельно администрировал чаты. Переходя по фишинговым сайтам, тысячи белорусов вводили там реквизиты карт и теряли деньги. Всего больше 1 миллиона 700 тыс. рублей. Таков, по версии следствия, общий ущерб. Вопреки предпринимаемой конспирации многоуровневая система защиты руководящего звена скам-сообщества была вскрыта белорусскими киберследователями в августе 2022 года.
Наш обвиняемый занимался разработкой фишинговых ресурсов, оплатой их, подыскиванием хостинг-провайдеров, которые предоставляли услуги, для того, чтобы они были доступны в интернете. Также им было разработано программное обеспечение - так называемый парсер, который позволял удаленно, не регистрируясь, другим участникам группы просматривать объявления на различных торговых онлайн-площадках Беларуси. Его доход составлял 5 % от суммы похищаемого имущества. Дальнейшее расследование его преступной деятельности продолжается, потому что преступлений совершено более 6000 данной преступной группой.
Как уточнили нашим корреспондентам в суде, сперва 18-летнему фигуранту вменялось 42 преступных эпизода, позже один из них тоже на этапе следствия убрали. По делу проходят 4 десятка потерпевших. Обвиняемому грозит до 12 лет заключения.
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