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700 спортсменов-любителей собрал "Забег мира" в Гродно

В Гродно в День труда прошел "Забег мира". 700 спортсменов-любителей - медики и аграрии, банковские работники и педагоги, работники торговли и члены других отраслевых профсоюзов - преодолели маршрут от площади Советской до парка имени Жилибера.

На финише участников приветствовали горожане и гости города, которые пришли, чтобы вместе провести Первомай.

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