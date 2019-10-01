70 лет образования КНР празднуют в "Великом камне"

Китайская Народная Республика сегодня отмечает 70-летие со дня образования. В нашей стране площадкой для празднования юбилейной даты стал "Великий камень". Это один из самых масштабных проектов Китая за его пределами и важная часть глобальной инициативы "Один пояс - один путь". К ней Беларусь присоединилась одной из первых среди европейских стран. Сейчас резидентами "Великого камня" являются 55 компаний из 13 стран. К концу года список работающих предприятий вырастет до 20.