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70 лет образования КНР празднуют в "Великом камне"
Китайская Народная Республика сегодня отмечает 70-летие со дня образования. В нашей стране площадкой для празднования юбилейной даты стал "Великий камень". Это один из самых масштабных проектов Китая за его пределами и важная часть глобальной инициативы "Один пояс - один путь". К ней Беларусь присоединилась одной из первых среди европейских стран. Сейчас резидентами "Великого камня" являются 55 компаний из 13 стран. К концу года список работающих предприятий вырастет до 20.
Гостями парка стали представители всех китайских предприятий, которые работают в Беларуси. Для них артисты из Поднебесной исполнили песни о любви к Родине. В знак дружбы между странами в торжественной обстановке подняли флаги двух стран.
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