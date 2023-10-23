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70-летие празднует Белорусский государственный медицинский колледж
В 1953 году тогда еще фельдшерская школа на базе минского мединститута открыла свои двери для 64 учащихся. Сегодня образование получают более полутора тысяч будущих специалистов, причем не только из Беларуси.
В колледже созданы все условия. Сильный преподавательский состав и высокий показатель по внедрению в обучение современных методик. Светлана Чернова продолжит.
Колледж имеет 82 учебные комнаты на 53-х базах учреждений здравоохранения. Каждая оснащена современным оборудованием. Практику осваивают и в стенах колледжа. В лаборатории сестринского дела и манипуляционной техники уже с 1-го курса учащиеся изучают инфекционную безопасность, уход за пациентами, получают навыки выполнения инъекций.
У нас достаточно современные муляжи, оборудование, фантомы. Эти навыки мы отрабатываем как здесь на базе колледжа, такие же кабинеты у нас на клинических базах. Это позволяет ребятам сформировать крепкие знания и стать достойными специалистами в области здравоохранения.
Лечебное дело, сестринское, фармация, зубопротезное дело и медико-реабилитационное. Колледж готовит кадры для здравоохранения по пяти специальностям. За период работы БГМК выпущено 29 тысяч специалистов.
Выпускники нашего колледжа обладают профессиональными компетенциями, но большое внимание уделяется воспитательной и идеологической работе. Поэтому мы стараемся ребят выпускать, чтобы они были настоящими гражданами, патриотами нашей родины. Мы прививаем им самое важно для медицинского работника - это милосердие и сострадание, но и любовь к нашей красивой родной Беларуси.
Работаю более 35 лет, у нас очень разные учащиеся. Если ты находишь к ним личностно-ориентированный индивидуальный подход, то ты добьешься очень больших успехов. Главный успех - это знания, которые потом им пригодятся в их профессиональной деятельности.
Ежегодно колледж выпускает более 600 специалистов здравоохранения
И такой подход действительно результативный, о чем говорят и цифры. Ежегодно Белорусский государственный медицинский колледж выпускает более 600 специалистов и около 30 заканчивают обучение с красным дипломом. Сегодня здесь получают знания 1557 ребят, из них 47 иностранцев.
И еще одно направление деятельности колледжа - повышение квалификации и переподготовка кадров. Она осуществляется по 11 специальностям. Отделение работает с 2008-го и ежегодно здесь обучается более 10 тысяч специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.
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