70-летие празднует Белорусский государственный медицинский колледж

В 1953 году тогда еще фельдшерская школа на базе минского мединститута открыла свои двери для 64 учащихся. Сегодня образование получают более полутора тысяч будущих специалистов, причем не только из Беларуси.

В колледже созданы все условия. Сильный преподавательский состав и высокий показатель по внедрению в обучение современных методик. Светлана Чернова продолжит.

Колледж имеет 82 учебные комнаты на 53-х базах учреждений здравоохранения. Каждая оснащена современным оборудованием. Практику осваивают и в стенах колледжа. В лаборатории сестринского дела и манипуляционной техники уже с 1-го курса учащиеся изучают инфекционную безопасность, уход за пациентами, получают навыки выполнения инъекций.

У нас достаточно современные муляжи, оборудование, фантомы. Эти навыки мы отрабатываем как здесь на базе колледжа, такие же кабинеты у нас на клинических базах. Это позволяет ребятам сформировать крепкие знания и стать достойными специалистами в области здравоохранения. Елена Егорченко, преподаватель сестринского дела и манипуляционной техники Белорусского государственного медицинского колледжа

Лечебное дело, сестринское, фармация, зубопротезное дело и медико-реабилитационное. Колледж готовит кадры для здравоохранения по пяти специальностям. За период работы БГМК выпущено 29 тысяч специалистов.

Выпускники нашего колледжа обладают профессиональными компетенциями, но большое внимание уделяется воспитательной и идеологической работе. Поэтому мы стараемся ребят выпускать, чтобы они были настоящими гражданами, патриотами нашей родины. Мы прививаем им самое важно для медицинского работника - это милосердие и сострадание, но и любовь к нашей красивой родной Беларуси. Ольга Катова, директор Белорусского государственного медицинского колледжа

Работаю более 35 лет, у нас очень разные учащиеся. Если ты находишь к ним личностно-ориентированный индивидуальный подход, то ты добьешься очень больших успехов. Главный успех - это знания, которые потом им пригодятся в их профессиональной деятельности. Екатерина Прозорскова, преподаватель анатомии и физиологии Белорусского государственного медицинского колледжа

Ежегодно колледж выпускает более 600 специалистов здравоохранения

И такой подход действительно результативный, о чем говорят и цифры. Ежегодно Белорусский государственный медицинский колледж выпускает более 600 специалистов и около 30 заканчивают обучение с красным дипломом. Сегодня здесь получают знания 1557 ребят, из них 47 иностранцев.