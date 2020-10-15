70-летний юбилей отмечает голос "Песняров" Анатолий Кашепаров

За полвека в музыке человек с самым узнаваемым тембром в Советском Союзе своим вокалом переносил слушателя "в дом, где резной палисад", победный май 45-го или просто, как в случае со "Спадчынай", распевая строки классика стал народным любимцем. В уже гремевший на весь Союз бэнд студента политеха пригласил сам Владимир Мулявин.



Для того чтобы расслышать талант, главному песняру не понадобились кастинги, поворотной стала встреча в ресторане гостиницы "Юбилейная". В 70-х при каждом заведении работали ВИА. Так, в качестве вокалиста Кашепаров стал голосом самого узнаваемого состава и делил сцену с Борткевичем, Мисевичем, Тышко и Демешко. Мулявин отводил ему роль парня из народа. Сначала в репертуаре бэнда были только белорусскоязычные песни, расширить диапазон до советских авторов настояло Министерство культуры. Тогда же появилась "Вологда". После того как она прозвучала на Центральном ТВ в заключительном вечере фестиваля "Песня-76", вокалист, как говорят артисты, проснулся знаменитым. Все участники бэнда получили заслуженных, основатель - народного.



На белорусской аутентике "Песняры" покорили белорусскую и западную сцены. Гастролировать по Америке в составе ВИА был приглашен и Кашепаров.



Расстался с "Песнярами" ради эстрадной режиссуры, заочно отучился в ГИТИСе. После иммигрировал на Брайтон-Бич. Миновать лихие 90-е. А во Флориде торговал пиццей. Сегодня он часто бывает на родине, приезжает исполнить шлягеры на бис. Так, заслуженный артист был замечен на "Славянском базаре". Не смог пропустить полувековой юбилей ВИА. И, надо сказать, такое частое присутствие Кашепарова на постсоветских подмостках ассоциируют с его возвращением на родину.



Несмотря на то, что Анатолий Кашепаров празднует свой день рождения в кругу друзей в Сочи и делится снимками в социальных сетях, его "Вологда" сегодня прозвучала на сцене концертного зала "Минск". Традиции ВИА, ставшего вокальной визиткой страны, продолжает молодое поколение артистов - государственных "Песняров".