70 молодых милиционеров принесли присягу на верность отечеству

В торжественной обстановке состояласьцеремония принятия присяги на верность Родине и белорусскому народу.

70-ят молодых сотрудников столичной милиции произнесли клятву у памятника погибшим при исполнении служебных обязанностей милиционерам.Также здесь вручили погоны и награды.

