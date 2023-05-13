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70 молодых милиционеров принесли присягу на верность отечеству
В торжественной обстановке состояласьцеремония принятия присяги на верность Родине и белорусскому народу.
70-ят молодых сотрудников столичной милиции произнесли клятву у памятника погибшим при исполнении служебных обязанностей милиционерам.Также здесь вручили погоны и награды.
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