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70 молодых милиционеров принесли присягу на верность отечеству

70 молодых милиционеров принесли присягу на верность отечеству

В торжественной обстановке состояласьцеремония принятия присяги на верность Родине и белорусскому народу.

70-ят молодых сотрудников столичной милиции произнесли клятву у памятника погибшим при исполнении служебных обязанностей милиционерам.Также здесь вручили погоны и награды.

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