3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
70% опрошенных белорусов считают, что этот год будет удачным и для страны, и лично для каждого
Вот он, Новый год, которого мы так долго ждали и к которому готовились. Конечно, немного грустно от того, что самый домашний и семейный праздник закончился, и жизнь постепенно возвращается в привычное, будничное русло.
Знаете почему эти первые будни для некоторых получаются особенно трудными? Потому что есть у нас такая замечательная черта - начинать новую жизнь именно с нового года. Кто-то под бой курантов обещал себе бросить вредные привычки, измениться в лучшую сторону, учить языки, активнее заниматься спортом.
Вот как раз для этого сейчас есть все условия! Поэтому о здоровье и спорте поговорим обязательно, но немного позже. А пока давайте оценим интересную статистику. Нет, мы не считали, сколько тонн оливье было съедено в ночь с 31 на 1. Речь как раз об ожиданиях, которыми поделились белорусы с социологами информационно-аналитического центра.
Так, больше 70% опрошенных считают, что этот год будет удачным и для страны, и лично для каждого. Пессимистичный прогноз дают и в том, и в другом случае всего около 10%. А вот что сказали белорусы о своих новогодних желаниях: прежде всего, люди хотели бы улучшить здоровье и материальное положение (42% и 39% соответственно). Реже строили планы, связанные с улучшением бытовых условий и отдыхом. А вот среди молодежи наметился замечательный тренд. Каждый третий в возрасте от 18 до 29 лет в наступившем году планирует создать семью и обзавестись ребенком.
А еще одна компания поставила вопрос куда проще - предложила выбор между ценностями. Предлагали выбрать любовь, счастье и мир во всем мире или деньги и успех.
65% опрошенных выбрали мир во всем мире (причем, не публично, их-то по телевизору в этот момент не показывали).
А вот что мы все точно смотрели в Новый год по телевизору, совсем не секрет. Ведь это всегда самое рейтинговое выступление, которое потом еще долго обсуждают и оценивают. Конечно, мы говорим про новогоднее обращение Президента.
Глава государства на этот раз сделал акцент на том, что Новый год - теплый семейный праздник, который согревает и радует сердца, объединяет нас в самых лучших чувствах и ожиданиях. И это самое важное и лучшее время, чтобы уделить внимание своим близким. В особенности, детям.
Как тут не вспомнить традиционную акцию "Наши дети", которая каждый год проходит под патронажем Александра Лукашенко. Кстати, этот марафон добра все еще продолжается.
Но и к самим детям отдельная просьба: не забывать, что у них есть родители, бабушки, дедушки, и хотя бы иногда проводить время вместе с ними. Подарив тем самым счастливые мгновения, которые останутся в сердцах навсегда.
Особо Александр Лукашенко отметил и важность уже этих двенадцати месяцев. Ведь 2019-й - это год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, четверть века исполняется со дня основания закона Беларуси, и смотрим, конечно, вперед. Вторые Европейские игры также ожидают нашу страну совсем скоро - 21 июня к нам приедут атлеты и гости из пятидесяти стран.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Минск прибыли мощи преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов