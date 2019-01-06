70% опрошенных белорусов считают, что этот год будет удачным и для страны, и лично для каждого

Вот он, Новый год, которого мы так долго ждали и к которому готовились. Конечно, немного грустно от того, что самый домашний и семейный праздник закончился, и жизнь постепенно возвращается в привычное, будничное русло.



Знаете почему эти первые будни для некоторых получаются особенно трудными? Потому что есть у нас такая замечательная черта - начинать новую жизнь именно с нового года. Кто-то под бой курантов обещал себе бросить вредные привычки, измениться в лучшую сторону, учить языки, активнее заниматься спортом.

Вот как раз для этого сейчас есть все условия! Поэтому о здоровье и спорте поговорим обязательно, но немного позже. А пока давайте оценим интересную статистику. Нет, мы не считали, сколько тонн оливье было съедено в ночь с 31 на 1. Речь как раз об ожиданиях, которыми поделились белорусы с социологами информационно-аналитического центра.



Так, больше 70% опрошенных считают, что этот год будет удачным и для страны, и лично для каждого. Пессимистичный прогноз дают и в том, и в другом случае всего около 10%. А вот что сказали белорусы о своих новогодних желаниях: прежде всего, люди хотели бы улучшить здоровье и материальное положение (42% и 39% соответственно). Реже строили планы, связанные с улучшением бытовых условий и отдыхом. А вот среди молодежи наметился замечательный тренд. Каждый третий в возрасте от 18 до 29 лет в наступившем году планирует создать семью и обзавестись ребенком.

А еще одна компания поставила вопрос куда проще - предложила выбор между ценностями. Предлагали выбрать любовь, счастье и мир во всем мире или деньги и успех.



65% опрошенных выбрали мир во всем мире (причем, не публично, их-то по телевизору в этот момент не показывали).



А вот что мы все точно смотрели в Новый год по телевизору, совсем не секрет. Ведь это всегда самое рейтинговое выступление, которое потом еще долго обсуждают и оценивают. Конечно, мы говорим про новогоднее обращение Президента.



Глава государства на этот раз сделал акцент на том, что Новый год - теплый семейный праздник, который согревает и радует сердца, объединяет нас в самых лучших чувствах и ожиданиях. И это самое важное и лучшее время, чтобы уделить внимание своим близким. В особенности, детям.



Как тут не вспомнить традиционную акцию "Наши дети", которая каждый год проходит под патронажем Александра Лукашенко. Кстати, этот марафон добра все еще продолжается.



Но и к самим детям отдельная просьба: не забывать, что у них есть родители, бабушки, дедушки, и хотя бы иногда проводить время вместе с ними. Подарив тем самым счастливые мгновения, которые останутся в сердцах навсегда.