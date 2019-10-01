70-ую годовщину с момента образования отмечает Китайская Народная Республика

По этому случаю на главной площади столицы проходит военный парад. В этом году он стал самым крупным за последние десятилетия. В нем участвуют почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов. Торжества принимает Председатель КНР Си Цзиньпин. В этом году дипломатическим отношениям Беларуси и Китая 27 лет. Дипломаты говорят о высоком уровне соглашений между странами по всем направлениям, а также об увеличении товарооборота более чем в полтора раза.