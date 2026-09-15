71,2 % белорусов удовлетворены социально-экономическим развитием своего населенного пункта

Удовлетворенность белорусами своими населенными пунктами отражает последовательное социально-экономическое развитие Беларуси. Об этом свидетельствуют результаты республиканского социсследования.

"Показатели оценки удовлетворенности людей социально-экономическим развитием своего населенного пункта достаточно высокие. 71,2 % - это общий уровень удовлетворенности. Когда белорусы говорят о своем месте проживания, они выражают жизненную позицию, показывают, насколько им комфортно жить в населенном пункте, насколько их устраивает работа различных служб, например, ЖКХ, образование, здравоохранение. Очень много сделано за последние годы у нас для развития всей территории Республики Беларусь. Конечно, Минск и удовлетворенность минчан выше, чем во всех остальных регионах. Запущены программы и возможности покупки за одну базовую домика. Территория Республики Беларусь развивается", - отметила аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.