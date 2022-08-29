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71-летний пенсионер молотком убил заведующую почтовым отделением ради выручки - новые подробности
Менее 8 часов понадобилось правоохранителям, чтобы задержать нападавшего на почтальона. В Орше по горячим следам раскрыто жестокое убийство - дело находился на личном контроле Президента. 71-летний пенсионер молотком убил заведующую почтовым отделением ради выручки, которая составила чуть более 3 тысяч рублей. Скрывая следы, мужчина устроил пожар, впрочем, камеры наблюдения зафиксировали его действия. На место ЧП выезжал министр внутренних дел, жестоким убийством занимаются наиболее опытные следователи, оперативники и сотрудники уголовного розыска. На протяжении дня наши корреспонденты работали в Минске и Орше - у них самая последняя информация.
Почтовое отделение № 13 находится в одном из самых крупных частных секторов Орши - Замостье. Сейчас здесь никого нет - здание находится на ремонте. А о том, что несколько дней назад здесь была жестоко убита женщина, напоминают только цветы на почтовом ящике.
В то, что произошло в стенах местной почты в последний рабочий день минувшей недели, местные жители до сих пор поверить не могут. О заведующей отделением отзываются исключительно положительно. Инну - так звали ныне погибшую, ей было 55 лет - характеризуют как очень доброго, приветливого и общительного человека, который никогда не откажет в помощи. Не исключено, она собиралась помочь и тому самому посетителю, что лишил ее жизни.
Труп женщины буквально на входе на почту первыми обнаружили прибывшие на сработавший сигнал тревоги сотрудники Департамента охраны. Ближайший наряд был в 5 минутах от места инцидента.
Расследование жестокого убийства в Орше
На поиски подозреваемого взялись лучшие специалисты региона, министр внутренних дел лично выехал место преступления.
О данном преступлении было доложено главе государства. Президентом была поставлена задача: в течение суток подозреваемый должен быть установлен и задержан. Ход оперативно-разыскных мероприятий Президентом также был поставлен на контроль - докладывать в случае изменения оперативной обстановки в любое время суток. Мы прекрасно понимали, что с учетом жестокости совершения и дерзости совершения, не исключено, что будут совершены и другие преступления. Поэтому Орша и приграничье были блокированы милиционерами.
Место, где произошло убийство, расположено вблизи авто- и железнодорожного вокзала - эти объекты сразу же попали под особое внимание. В частном секторе много заброшенных зданий, что еще больше усложняло работу оперативников. Заходили буквально в каждый дом. Предполагаемый преступник мог находиться, где угодно, и ввиду его криминального прошлого никто не знал, чего от него ожидать.
Задержали фигуранта спустя чуть более 7 часов. Уже сейчас можно сказать, что к совершению преступления он готовился заранее, взяв с собой молоток и попытавшись скрыться под маской и кепкой. В ближайшие дни с мужчиной будут работать следователи.
Нападавшим оказался 71-летний пенсионер. При задержании правоохранители применили оружие, сейчас налетчик в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное из корыстных побуждений".
Менее 10 минут понадобилось злоумышленнику, чтобы провернуть это дело. 15 часов 32 минуты 50 секунд. В пустое здание почты заходит пожилой пенсионер в кепке и медицинской маске и свертком под мышкой. С трудом верится, что этот дедушка, еле стоящий на ногах, спустя минуту будет безжалостно и хладнокровно избивать беззащитную жертву молотком. Под каким-то предлогом мужчина попросил почтальона подойди к витрине. Стандартную просьбу от пожилого человека на почте исполнила заведующая - лишь она работала в этот день.
Выбегая из-за горящей стойки, в спешке он потеряет заветный мешок с деньгами, из-за которого рецидивист не раздумывая убил почтальона, полезет за ним в огонь и скроется из виду. В 11 вечера, попытавшись сбежать, услышит фразу "Стой, буду стрелять".
В соответствии с законодательством было применено оружие, в результате чего ему причинены огнестрельные ранения нижних конечностей, он находится в учреждении здравоохранения.
Дома у фигуранта, а также на прилегающей территории правоохранители найдут украденные деньги, часть из них злоумышленник успеет потратить. Там же правоохранители найдут и одежду, в которой злоумышленник пошел на преступление. Вскоре окажется - большую часть своей жизни мужчина находился в тюрьме.
Более 35 лет он отсидел в местах лишения свободы, был судим за убийство, покушение на убийство, разбой с телесными повреждениями и покушение на убийство сотрудника милиции. Данный гражданин отбыл срок, в настоящее время уже не находился под контролем органов внутренних дел.
Сейчас продолжается комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, назначен ряд экспертных исследований. После того, как фигуранту будет оказана медпомощь в полном объеме, его начнут допрашивать следователи.
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