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72 белорусских спецназовца пройдут испытания на право ношения крапового берета
Из 200 желающих лишь 72 спецназовца были допущены к возможности получить краповый берет. Сегодня во внутренних войсках Беларуси стартовали весенние испытания на право ношения легендарного головного убора. Прибыли гости из России и Узбекистана.
Никто никогда не сможет нас победить. Любая угроза, которая есть, если она где-нибудь будет осуществляться, она будет локализована и просто уничтожена.
С того момента, как проходил воинский ритуал, как люди отвечали на приветствие, аж дух захватывает. И это говорит о том, что люди готовы к выполнению тех задач, которые ставит перед ними ваш Верховный главнокомандующий. Мы не должны заблуждаться, считать, что должно быть как можно больше краповых беретов. Мы должны считать, что как можно больше людей смогли пройти эти испытания и победить себя.
Такая есть восточная притча, когда один восточный мастер постоянно говорил о мире и постоянно учил учеников разбивать кирпичи и владеть искусством меча. Его спрашивают, почему говорите постоянно о мире, а готовите нас к войне? Поэтому он говорил, что лучше быть воином в саду, чем садовником на войне.
Несмотря на сложные испытания, это путь к мечте и настоящий праздник для подразделений специального назначения. Отбор претендентов на право ношения легендарного берета серьезный, а сами испытания, которые продлятся несколько дней, помогут определить лучших из лучших.
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