72 белорусских спецназовца пройдут испытания на право ношения крапового берета

С того момента, как проходил воинский ритуал, как люди отвечали на приветствие, аж дух захватывает. И это говорит о том, что люди готовы к выполнению тех задач, которые ставит перед ними ваш Верховный главнокомандующий. Мы не должны заблуждаться, считать, что должно быть как можно больше краповых беретов. Мы должны считать, что как можно больше людей смогли пройти эти испытания и победить себя.

Сергей Лысюк, Герой России, автор испытаний на право ношения крапового берета