Экономический рост сказывается и на рынке труда, и на рабочих местах. Согласитесь, хорошо, когда человек на своем месте. Вопрос о том, какой профессиональный путь избрать, актуален для молодежи уже многие поколения. Да, грамотно сориентироваться и не пожалеть о выборе специальности - большой задел на будущее.



И, согласно данным информационно-аналитического центра при Администрации Президента, белорусская молодежь в этом деле поднаторела: так, 72% молодых людей в нашей стране довольны условиями работы - цифра внушительная. Отмечают респонденты и престиж профессии - довольны 68 с половиной процентов. А ведь есть и возможность карьерного роста.



Кстати, о росте: почти половина молодых людей уверены - у нынешнего поколения куда больше возможностей для достижения поставленных целей, справедливости ради, и цели у нынешнего поколения куда более амбициозные. А вот на вопрос о заработке мнения разделились примерно поровну: 51% готовы рисковать ради больших денег, 45% - предпочитают небольшой, но стабильный доход, с уверенностью в завтрашнем дне.