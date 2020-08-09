731 участок по выборам Президента Беларуси работает в Могилевской области

В том числе 34 - в медицинских учреждениях. Избиратели голосуют активно - как на селе, так и в больших городах. Исполнить свой гражданский долг приходят семьями.



"Пришла голосовать за то, чтобы в стране нашей был мир, спокойствие, стабильность".

"Я хочу, чтобы наша Беларусь процветала в будущем и становилась лучше, богаче и чтобы все люди жили счастливо и мирно".

"Мы только за родную, любимую, стабильную - нашу Беларусь".



Избирательные участки сегодня работают до 8 вечера.



