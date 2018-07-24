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74 бойца пополнили ряды белоруской пожарной службы
Их профессия - людей спасать! 74 бойца пополнили ряды белоруской пожарной службы!
Сегодня они дали присягу на верность Родине. Торжественную клятву новобранцы произнесли на Кургане Славы. Все молодые люди в прошлом отслужили в армии, но через полтора года решили продолжить службу.
Не случайно будущие пожарные приняли присягу именно сегодня, накануне Дня пожарной службы Беларуси, ей исполняется 165 лет.
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