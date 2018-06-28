74 года назад в последние дни июня была подведена трагическая черта в судьбах тысяч белорусов

Нацистские каратели провели акты массового уничтожения под Минском - в урочище Благовщина расстреляли около семи тысяч заключенных тюрьмы на Володарского и лагеря смерти по улице Широкой. Тогда же были уничтожены узники концлагеря деревни Колдычево. Поражение в войне подтолкнуло немецко-фашистских захватчиков к другим карательным операциям, которые стерли с лица земли следы их преступлений - места массового уничтожения. А их на территории Беларуси с начала войны насчитывались сотни. На печальную статистику и то, что стоит за ней, взглянула Наталья Бордиловская.

Еще до войны гитлеровцы разработали план "Ост", согласно которому 75% белорусов должны были быть уничтожены и только 25% оставлены живыми, но в качестве рабов. Для реализации своего плана оккупанты использовали стратегию лагерей смерти, которых на наших территориях основали больше 260.

В экспозиции музея истории Великой Отечественной войны - карта, густо усеянная географическими названиями и цифрами. Это названия больших и малых населенных пунктов Беларуси, под каждым - соответствующее количество убитых. Фабрики уничтожения фашисты делали жутко разнообразными: были лагеря принудительные, рабочие, пересыльные. Лагеря для военнопленных, мирных жителей, для депортированных из Европы. Лагеря для взрослых, для детей и для целых семей: в Паричах и Красном Берегу у детей от 8 до 14 лет забор крови делали до того времени, пока ребенок не умирал.

Еще одна группа, которая становилась жертвой жутких исследований и первичного уничтожения - душевнобольные люди. Так, в Могилеве на базе местного психоневрологического госпиталя захватчики в начале войны совершенствовали воздействие отравляющего газа на человека. Сюда же массово доставляли кремационные печи. Изначально в намерениях врага была мысль именно город на Днепре сделать центром уничтожения на белорусских землях. Позже по логистике выбрали Минск. Первый местный лагерь - в районе современной Веснянки.

Есть свидетельства: до июля 1941 сюда приходило немало местных жителей. Они врали: "Это моя сестра, это мой брат" и за деньги, домашнее животное и продукты выкупали узников. Теперь на месте первого Минского лагеря смерти пустырь. Под березами недалеко от Свислочи - асфальтированная площадка и камень-памятник. Авторы камерного мемориала - местные школьники. Лагерь здесь просуществовал не более десяти дней. После рассортировки 10 тысяч людей расстреляли, остальных распределили в Минское гетто и лагерь Шталаг 352. Память о нем в Масюковщине, бывшей окраине Минска. С именами здесь лучше. Определены 9 тысяч фамилий, но только 9 из 80 тысяч погибших. Самый крупный лагерь для военнопленных в Беларуси, он же - самый жестокий.

В августе 1943 года Беларусь, точнее, Минск с инспекцией посетил Гиммлер. Осмотрел Масюковщину, Новинки, Минское гетто. Результатом визита стало совершенствование "культуры убийства". Чтобы не ломать психику немецких офицеров массовыми расстрелами, были поставлены на поток машины-душегубки. Они курсировали между Минском и Тростенцом. В последний путь везли на два тростенецких урочища-филиала: в Благовщмну, где карательные спецгруппы расстреливали, и Шашовку, где сжигали людей.