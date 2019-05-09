74 года назад завершилась одна из самых страшных и кровопролитных войн в истории человечества

За 4 года перестали биться сердца миллионов людей. Наш народ выдержал страшные испытания. Такова цена за мирное небо.



И сегодня мы - дети, внуки и правнуки - вспоминаем и благодарим тех, кто подарил нам Великую Победу, кто отстоял нашу независимость и из руин и пепла поднимал страну. Низкий поклон вам, ветераны, вашей несгибаемой воле и стойкости духа.