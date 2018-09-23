75 лет назад был освобожден первый населенный пункт Беларуси - Комарин

Памятная дата. Ровно 75 лет назад - 23 сентября 1943 года - был освобожден первый населенный пункт Беларуси - Комарин. Шел 824-ый день войны. И он стал началом освобождения нашей страны. Оперативные сводки Совинформбюро за 23 сентября 1943 года сообщали о переломном моменте наступательной операции.

Передовые части 13-ой армии под командованием генерал-лейтенанта Пухова форсировали Днепр и освободили первый районный центр - Комарин. Сегодня это городской поселок в Брагинском районе Гомельской области. Путь к освобождению фактически был устлан телами погибших. Форсирование Днепра - одна из самых сложных операций Великой Отечественной. Десятки тысяч погибших. В братской могиле первого освобожденного населенного пункта Беларуси покоятся более 600 солдат и офицеров, из них шесть Героев Советского Союза.

Все они погибли при освобождении Комарина. Спустя 75 лет с минуты молчания у монумента воинам-освободителям в городском поселке Комарин начались памятные юбилейные мероприятия по освобождению Беларуси. Также сегодня здесь был дан старт "Маршу мира". О начальном этапе освобождения Беларуси расскажет Елена Бормотова.

Городской поселок Комарин в 50 километрах от Брагина - некогда районный центр Полесской области. Приграничная территория. Как раз посередине Днепра проходит граница с Украиной. На левом берегу Черниговская область. Форсирование реки стало не просто стратегической операций, положившей начало освобождению нашей страны. Битва за Днепр - крупнейшее сражение в мировой истории. С обеих сторон в ней участвовало около 4 миллионов человек.

Первыми форсировать Днепр начали части Центрального фронта, который позже стал Белорусским, а затем Первым Белорусским под командованием Константина Рокоссовского. На правом, белорусском берегу Днепра, немцы возвели несокрушимые, как им казалось, укрепления. Знаменитый восточный вал.

Правый берег высокий (в некоторых местах достигает десятков метров) и очень крутой. Переправлялись с пологого левого. Были как на ладони. Именно поэтому так много потерь.

Да и форсировали подручными средствами. Плоты из сырого дерева далеко не маневренные. Лодок катастрофически не хватало. Днепр стал братской могилой для тысяч солдат и офицеров.

В братской могиле первого освобожденного населенного пункта покоится более 600 человек. От 18-ти и старше. Поисковая работа не останавливается. Ежегодно на монументы наносят десятки фамилий.

За освобождение Брагинского района Героями Советского Союза стали почти 400 человек. Отвоевывали каждый метр родной земли. Рукопашная стала правилом, а не исключением.

Сегодня центральная площадь Лоева - это мемориал славы известным и неизвестным героям. Именно с Лоевского плацдарма началось активное освобождение юго-восточных территорий Беларуси.

Лоевский плацдарм - один из стратегических. За 5 дней боев была отвоевана территория 18 километров по фронту и 15 в глубину, что позволило провести совещание с участием самого Рокоссовского и поставлена задача подготовки Гомельско-Речицкой наступательной операции.

Активную помощь в этот период освобождения оказывали и партизаны. Они в сентябре-октябре 1943-го провели второй этап рельсовой войны под кодовым названием "Концерт". Уничтожено более 90 тысяч рельсов, что существенно затрудняло передвижение противника. Командование Вермахта убеждено: из-за погодных и природных условий на этом участке фронта будет оперативная пауза. Болотистая местность стала преградой для стремительного наступления. 20 января 1944 года освобождены Озаричи. Два месяца шли бои на территории всего в несколько километров. В Берлине принимают решение выставить живой щит.

Озаричи - это был лагерь-заслон. Людьми, как живым щитом, немцы огораживались от наступающих частей Красной Армии. 50 тысяч человек мирного населения согнали на болотистую местность. Узники находились под открытым небом, там не было ни бараков, ни шалашей. Забирали теплую одежду и еду. Кроме того, людей использовали как биологическое оружие, заразив их сыпным тифом, чтобы болезнь переходила на солдат наступающих частей советских войск.

Лагерь, который просуществовал всего 10 дней. И за это время десятки тысяч погибших - стариков, женщин и детей. Их сгоняли со 146 населенных пунктов Беларуси и России. Подступы к концлагерю были заминированы.

Антонина Верас в лагерь попала за четыре дня до освобождения. Она была старшей из троих детей. Мама заразилась тифом сразу же. 15-летняя Тоня чуть позже. Ее полумертвую спас 7-летний брат. Вытащил из груды трупов. Бойцы 65-ой армии под командованием генерала Батова спасли в Озаричах 33 тысячи человек, из них 16 тысяч - это дети до 13 лет.