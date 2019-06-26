75 лет назад был освобожден Витебск

В этот день 75 лет назад в ходе Витебско-Оршанской наступательной операции был освобожден Витебск. В боях за город участвовали силы 1-го Белорусского и 3-го Прибалтийского фронтов. Под властью врага северный областной центр находился почти три года. После изгнания гитлеровцев советскими войсками 26 июня 1944 года в нем оставалось 118 жителей из не менее 180-тысячного довоенного населения. Сегодня к Вечному огню на площади Победы в Витебске возложат цветы. Праздник продлится до выходных. В субботу реконструкторы воссоздадут один из эпизодов освобождения города - спасение единственного уцелевшего и заминированного фашистами моста через Западную Двину. В эти дни древний город отметит и свой день рождения. Витебску исполняется 1045 лет.