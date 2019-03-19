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75 лет назад советская армия освободила лагерь смерти Озаричи
75 лет назад, 19 марта 44-го года, советская армия освободила лагерь смерти Озаричи. Он был создан на переднем крае обороны. Войска вермахта согнали в лесные болота 50 000 человек и ими, как живым щитом, заслонили свои позиции от наступающих частей Красной армии. Людей заразили тифом, чтобы болезнь перекинулась и на советских солдат.
О преступлении против мирного населения - Елена Бормотова. Фотографии, сделанные 19 марта 44-го года сразу после освобождения лагеря смерти Озаричи. Их авторы - военные фотокорреспонденты Альперин и Кекало. Это практически все фотосвидетельства жуткого преступления вермахта. Уже завтра эти фотографии можно будет увидеть в Музее истории Великой Отечественной войны. Там откроется выставка "Озаричи. Трагедия мирного населения Беларуси". 50 000 человек были заражены тифом. Стариков, женщин и детей использовали как бактериологическое оружие.
Людей содержали под открытым небом, без каких-либо помещений. Не кормили, не оказывали никакой медицинской помощи. Люди умирали тысячами. Лагерь, созданный вермахтом с целью остановить наступление советских войск. Люди использовались как живой щит. На международном трибунале в Нюрнберге преступление в Озаричах названо самым крупным преступлением вермахта за весь период Второй мировой войны. Но международной огласки это преступление не получило.
В 2008 году в немецком Людвигсбурге в ведомстве по расследованию нацистских преступлений занялись расследованием дела о зверствах, совершенных в марте 44-го года в белорусских Озаричах. Поводом для процесса послужила статья в местной газете. Были опрошены десятки свидетелей - узников лагеря смерти. Но в связи с тем, что причастных к преступлению лиц уже нет в живых, дело прекращено.
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