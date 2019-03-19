75 лет назад советская армия освободила лагерь смерти Озаричи

75 лет назад, 19 марта 44-го года, советская армия освободила лагерь смерти Озаричи. Он был создан на переднем крае обороны. Войска вермахта согнали в лесные болота 50 000 человек и ими, как живым щитом, заслонили свои позиции от наступающих частей Красной армии. Людей заразили тифом, чтобы болезнь перекинулась и на советских солдат.

О преступлении против мирного населения - Елена Бормотова. Фотографии, сделанные 19 марта 44-го года сразу после освобождения лагеря смерти Озаричи. Их авторы - военные фотокорреспонденты Альперин и Кекало. Это практически все фотосвидетельства жуткого преступления вермахта. Уже завтра эти фотографии можно будет увидеть в Музее истории Великой Отечественной войны. Там откроется выставка "Озаричи. Трагедия мирного населения Беларуси". 50 000 человек были заражены тифом. Стариков, женщин и детей использовали как бактериологическое оружие.







Людей содержали под открытым небом, без каких-либо помещений. Не кормили, не оказывали никакой медицинской помощи. Люди умирали тысячами. Лагерь, созданный вермахтом с целью остановить наступление советских войск. Люди использовались как живой щит. На международном трибунале в Нюрнберге преступление в Озаричах названо самым крупным преступлением вермахта за весь период Второй мировой войны. Но международной огласки это преступление не получило.

