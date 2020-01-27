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75 лет назад советские войска освободили один из крупнейших концентрационных лагерей Аушвиц
Сегодня Международный день памяти жертв холокоста. 75 лет назад советские войска освободили один из крупнейших концентрационных лагерей - Аушвиц. Среди его узников были и белорусы. Из польских архивов известно по крайней мере о трех составах из Минска и Витебска, которые в марте 43-го прибыли в Освенцим.
Сегодня на месте бывшего концлагеря пройдет акция памяти
Примет в ней участие и белорусская делегация во главе с заместителем председателя Совета Республики Национального собрания Анатолием Исаченко. Среди почетных гостей и бывшие узники из Беларуси.
Особая миссия у представителей белорусского духовенства
Протоиерей Федор Повный примет участие в международной акции памяти "Во славу общей Победы", в которой состоится передача капсулы с землей из Освенцима, которую затем доставят в Минск.
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