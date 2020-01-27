Сегодня Международный день памяти жертв холокоста. 75 лет назад советские войска освободили один из крупнейших концентрационных лагерей - Аушвиц. Среди его узников были и белорусы. Из польских архивов известно по крайней мере о трех составах из Минска и Витебска, которые в марте 43-го прибыли в Освенцим.



