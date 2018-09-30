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75 лет назад Василий Корж освобождал Кричев

Дорога побед... 75 лет назад от фашистов был освобожден Кричев. Героический путь воинов по освобождению нашей родины начался 23 сентября. Мы помним всех героев этой страшной войны. Один из них - Василий Корж. Человек, благодаря которому в Беларуси появилось партизанское движение. Рассказывает Наталья Бордиловская (видео).

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