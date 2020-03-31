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75 лет со Дня Великой Победы. В Минске прошла первая репетиция военного парада
Чуть более месяца остается до знаковой даты в нашей истории. 75 лет со Дня Великой Победы. Сегодня в Минске прошла первая репетиция военного парада. Кстати, в этом году он запланирован на вечернее время. По традиции первыми отчеканить шаг вышли пешие колонны и рота почетного караула. Планируется, что в этом году в параде примут участие более 3 тысяч военнослужащих. Также возле стелы "Минск - город-герой" проедут более 180 единиц военной техники. Причем только новые разработки или апгрейд белорусских предприятий. Одним из первых закулисье парада увидел Юрий Шевчук.
Это самые первые секунды репетиции парада, приуроченного к 75-летней годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По традиции прогоны проходят на территории Минской военной комендатуры. Поэтому первыми увидеть, как это будет, выпадает шанс не только командованию Министерства обороны и журналистам, но жителям ближайших многоэтажек.
Для Влада это будет 4-й парад. Военнослужащий представляет коробку 103 бригады из Витебска. В этом году десантники закрывают белорусскую составляющую войск. Сразу за ними пройдут гости из Китая и России. Всего в параде примут участие 22 пеших расчета. Это более 3 тысяч солдат.
После прохода расчетов на авансцену выйдет рота почетного караула
Сегодня в прогоне приняли участие лишь пешие расчеты. Но известно, что механизированная составляющая парада будет представлена 180-ю единицами техники. В 18 расчетах пройдут только модернизированные и новые боевые машины. Например, РСЗО "Флейта". Разработка Госкомвоенпрома 2019 года. Основное предназначение - сопровождение мобильных колонн. Развернуть комплекс можно за 60 секунд, подготовить к стрельбе за 30. В зависимости от снарядов дальность стрельбы варьируется от 3 километров до 40. Пока музыка этой "Флейты"слышна только на полигоне. Но не исключено, что уже в текущем году испытания закончатся. Так что, поставка новых реактивных систем залпового огня в белорусские войска не за горами.
По традиции закрывать парад будет воздушная составляющая. Планируется, что в этом году над стелой "Минск - город-герой" пролетит около 40 воздушных судов. Но раньше, чем на генеральных репетициях, зрители их вряд ли смогут увидеть. К слову, в этом году генпрогоны состоятся 5 и 7 мая.
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