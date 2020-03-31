75 лет со Дня Великой Победы. В Минске прошла первая репетиция военного парада

Чуть более месяца остается до знаковой даты в нашей истории. 75 лет со Дня Великой Победы. Сегодня в Минске прошла первая репетиция военного парада. Кстати, в этом году он запланирован на вечернее время. По традиции первыми отчеканить шаг вышли пешие колонны и рота почетного караула. Планируется, что в этом году в параде примут участие более 3 тысяч военнослужащих. Также возле стелы "Минск - город-герой" проедут более 180 единиц военной техники. Причем только новые разработки или апгрейд белорусских предприятий. Одним из первых закулисье парада увидел Юрий Шевчук.



Это самые первые секунды репетиции парада, приуроченного к 75-летней годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По традиции прогоны проходят на территории Минской военной комендатуры. Поэтому первыми увидеть, как это будет, выпадает шанс не только командованию Министерства обороны и журналистам, но жителям ближайших многоэтажек.







Для Влада это будет 4-й парад. Военнослужащий представляет коробку 103 бригады из Витебска. В этом году десантники закрывают белорусскую составляющую войск. Сразу за ними пройдут гости из Китая и России. Всего в параде примут участие 22 пеших расчета. Это более 3 тысяч солдат.



