75-летие Гродненской области. СПК "Свислочь"

Гродненская область в эти выходные отметит 75-летие. Здесь на практике внедряются самые последние агротехнологии. При этом сохраняется преемственность поколений. Чем сегодня живут аграрии области и какие планы на строят на будущее? Репортаж Юрия Карнеловича.

Животноводство - основная специализация СПК "Свислочь"

Для своих подопечных Леокадия Перко как мать. Вовремя покормить, навести порядок, а если необходимо, то и подлечить. Работа не из легких, учитывая, что ухаживать приходится одновременно за десятками телят. Ведь именно в этот период закладываются будущие высокие надои. Наряду с соблюдением технологии есть у Леокадии Перко и собственные секреты.





Животноводство для СПК "Свислочь" главная специализация. Именно молоко приносит хозяйству львиную долю дохода. И здесь особый подход к каждой буренке. За последние 30 лет вывели собственную молочную породу. В результате удои увеличились в два раза.



Секрет успеха, признаются в хозяйстве, - сплав опыта и прогрессивных технологий. Молодые специалисты здесь закрепляются за старшими коллегами. Ветеринар Алексей Позняк работает всего пятый год, но уже получил должность главного ветврача СПК.

Рекордные урожаи и высокая культура земледелия - бренд Гродненской области

За последние 40 лет условия работы в СПК кардинально изменились. В 70-х основным транспортом была гужевая повозка, а гусеничный трактор - предел мечтаний любого механизатора.





"Свислочь" уже несколько лет подряд признается одним из лучших хозяйств в стране. Урожайность стабильно держится в пределах 80 центнеров с гектара, а на отдельных полях доходит и до 100.



Чтобы выдержать конкуренцию в любых экономических и погодных условиях, в хозяйстве развивают сразу несколько направлений. Здесь есть собственные грядки. Благодаря новым агрономическим технологиям урожай огурцов, к примеру, собирают даже в сентябре, для чего используют разработку белорусских ученых - специальную платформу.



Наряду с традиционным растениеводством и животноводством в СПК "Свислочь" выращивают еще и овощи. Всегда свежие морковь, свекла и капуста напрямую отправляются потребителям во все регионы Беларуси.

История и достижения СПК "Свислочь"