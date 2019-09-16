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75-летие Гродненской области. СПК "Свислочь"
Гродненская область в эти выходные отметит 75-летие. Здесь на практике внедряются самые последние агротехнологии. При этом сохраняется преемственность поколений. Чем сегодня живут аграрии области и какие планы на строят на будущее? Репортаж Юрия Карнеловича.
Животноводство - основная специализация СПК "Свислочь"
Для своих подопечных Леокадия Перко как мать. Вовремя покормить, навести порядок, а если необходимо, то и подлечить. Работа не из легких, учитывая, что ухаживать приходится одновременно за десятками телят. Ведь именно в этот период закладываются будущие высокие надои. Наряду с соблюдением технологии есть у Леокадии Перко и собственные секреты.
Животноводство для СПК "Свислочь" главная специализация. Именно молоко приносит хозяйству львиную долю дохода. И здесь особый подход к каждой буренке. За последние 30 лет вывели собственную молочную породу. В результате удои увеличились в два раза.
Секрет успеха, признаются в хозяйстве, - сплав опыта и прогрессивных технологий. Молодые специалисты здесь закрепляются за старшими коллегами. Ветеринар Алексей Позняк работает всего пятый год, но уже получил должность главного ветврача СПК.
Рекордные урожаи и высокая культура земледелия - бренд Гродненской области
За последние 40 лет условия работы в СПК кардинально изменились. В 70-х основным транспортом была гужевая повозка, а гусеничный трактор - предел мечтаний любого механизатора.
"Свислочь" уже несколько лет подряд признается одним из лучших хозяйств в стране. Урожайность стабильно держится в пределах 80 центнеров с гектара, а на отдельных полях доходит и до 100.
Чтобы выдержать конкуренцию в любых экономических и погодных условиях, в хозяйстве развивают сразу несколько направлений. Здесь есть собственные грядки. Благодаря новым агрономическим технологиям урожай огурцов, к примеру, собирают даже в сентябре, для чего используют разработку белорусских ученых - специальную платформу.
Наряду с традиционным растениеводством и животноводством в СПК "Свислочь" выращивают еще и овощи. Всегда свежие морковь, свекла и капуста напрямую отправляются потребителям во все регионы Беларуси.
История и достижения СПК "Свислочь"
В этом году сельхозпредприятию исполнилось 75 лет. Ровесник Гродненской области идет в ногу со временем и хранит свою историю. В агрогородке создан музей. Здесь собранные по крупицам факты показывают, как менялась вся сельскохозяйственная отрасль региона, начиная с 1944 года. Становится понятно, чего достигли местные аграрии, которые, к слову, не готовы снижать темп. Говорят: главное и дальше держать заданную ими же высокую планку.
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