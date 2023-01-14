75-летие отмечает Наум Гальперович. Творческая история от первого лица автора, которого узнают по голосу

Его узнают по голосу. А Василь Быков признавался, что любил слушать его передачи.75-летие отмечает радиожурналист и телеведущий, поэт и публицист, заслуженный деятель культуры Наум Гальперович.

Свои первые строки он написал еще в школе. Теперь же в авторской библиотеке - более десятка книг. Его произведения переведены на польский, румынский, болгарский, русский, английский и другие языки. А музыку на стихи Гальперовича написали именитые композиторы.