75-летие празднует факультет журналистики БГУ

Подготовка кадров началась спустя несколько месяцев после освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков - в 1944 году. К слову, именно белорусский журфак стал первым в Союзе, опередив Киев и Москву. Сегодня по специальности "журналист" обучается почти тысяча человек. Белорусское образование охотно выбирают и иностранцы - каждый пятый студент приезжает на учебу из-за рубежа. На факультете 7 кафедр. Получить диплом специалиста в сфере массмедиа можно по самым разным направлениям - печатные СМИ, аудиовизуальные, веб-журналистика, зарубежная, информация и коммуникация, а также литературная работа. По случаю дня рождения альма-матер на Кальварийской, 9 собрались звездные выпускники - известные журналисты, чиновники и артисты. Отличникам в сфере профильного образования были вручены почетные грамоты и дипломы.



Одним из новых направлений станет дрон-журналистика. Необходимая техника у факультета уже есть. Сейчас разрабатывается специальная учебная программа. Копнем глубже под альма-матер журналистов. Корреспонденты Агентства теленовостей подготовили редкие кадры становления факультета, интервью легендарных преподавателей и секретные методики подготовки теле- и радиоведущих. В это воскресенье в "Главном эфире".



