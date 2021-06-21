75-летний юбилей отмечает знаменитый тренер по художественной гимнастике С. Бурдзевицкая

Она всегда умеет распознать спортивный бриллиант с первого взгляда и дала белорусскому спорту немало чемпионок в художественной гимнастике. 75-летний юбилей празднует тренер-преподаватель Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике Светлана Бурдзевицкая, а уже в следующем году она отметит 55 лет своей профессиональной деятельности. Всю жизнь Светлана Васильевна отдала работе с детьми и по-прежнему продолжает трудиться на благо Беларуси и белорусского спорта. Среди ее воспитанниц - Арина Шарапа, Мария Кадобина, Анастасия Иванькова, Мелитина Станюта, Валерия Курильская, Наталья Пальчевская.

