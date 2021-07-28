75 машин поливают дороги Минска в жару

Дорожное покрытие страдает от высоких температур. Чтобы асфальт не плавился и не деформировался, в столице крупные артерии с интенсивным движением поливают не менее 6 раз в день. Остальные улицы также не остаются без освежающих аквапроцедур. Обычно в рейсы выезжают 60 машин, а во время нынешних условий погоды в поливе городских улиц задействуют 75 единиц спецтехники.