75 сирийских ребят прибыли в Беларусь на отдых и реабилитацию

Чужих детей, как и чужого горя, не бывает. 75 сирийских ребят сегодня прилетели в Беларусь на летние каникулы. Большинство из них - сироты из детских домов. У многих родителей забрала война. В национальном аэропорту Минск гостей встречали хлебом-солью. Ребята впервые летели на самолете, признались, что много о Беларуси читали в интернете. Программа по отдыху и оздоровлению сирийских детей реализуется по решению нашего Президента. С 2017 года в Беларуси отдохнули уже более 1300 мальчиков и девочек. В этот раз гости примут участие в белорусско-сирийской смене "От сердца к сердцу" в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок".