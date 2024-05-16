ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

75 сирийских ребят прибыли в Беларусь на отдых и реабилитацию

Чужих детей, как и чужого горя, не бывает. 75 сирийских ребят сегодня прилетели в Беларусь на летние каникулы. Большинство из них - сироты из детских домов. У многих родителей забрала война. В национальном аэропорту Минск гостей встречали хлебом-солью. Ребята впервые летели на самолете, признались, что много о Беларуси читали в интернете. Программа по отдыху и оздоровлению сирийских детей реализуется по решению нашего Президента. С 2017 года в Беларуси отдохнули уже более 1300 мальчиков и девочек. В этот раз гости примут участие в белорусско-сирийской смене "От сердца к сердцу" в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок".

"У нас война. Ситуация сейчас немного лучше. Мой папа умер в Сирии. Я из Холмса. Я очень ждала эти каникулы", - рассказала девочка.

"Меня зовут Виан. Мне 13 лет. Я хочу познакомиться с белорусскими детьми и посмотреть вашу страну. Она очень красивая. Слышала, что ваши люди очень хорошие", - сказала подросток.

Что ждет впереди? Конечно же, это оздоровительные процедуры, потому что это и воздух, и солнце, и природа, и определенный комплекс медицинских услуг, которые наше учреждение оказывает, и интересная досуговая, развлекательная программа. Это и фестивали, и конкурсы, и вечера дружбы. Вместе веселые дискотеки, купание в озере, катание на катере, на банане.
Марина Шлык, замдиректора НДЦ "Зубренок"

У ребят насыщенная программа. Сразу из аэропорта - знакомство с Минском, потом аквапарк. Впереди и наши замки, дворцы. Словом, будет очень интересно.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все