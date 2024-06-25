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75 студотрядов работают летом в Гомельской области
В Гомельской области в течение лета работают 75 студенческих отрядов, в составе которых более 1,2 тыс. бойцов. Об этом сообщила журналистам первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Юлия Липовская, пишет БЕЛТА.
"Традиционно лето - горячая пора для студенческих отрядов. Всего на лето у нас сформировано 75 отрядов. В их составе 1222 человека", - рассказала первый секретарь.
Из общего числа больше всего отрядов сельскохозяйственных, сервисных.
Работают ребята на объектах молодежной стройки - на мемориале "Детям - жертвам войны" в деревне Красный Берег, реконструкции детского реабилитационно-оздоровительного центра "Кристальный". "Порядка сотни человек на одном и на втором объекте за летний период будут трудоустроены", - уточнила Юлия Липовская.
"В эти дни активно идет и работа наших молодежных отрядов правопорядка с акцией "Летний патруль". Молодежи, молодым родителям отряды напоминают о правилах купания, о запрете пребывания в местах, где не разрешено купание. Летом, когда стоит жара, люди приходят туда. И потому вопросы безопасности - то, на чем сосредоточены волонтеры молодежных отрядов", - отметила первый секретарь.
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