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75-й победный май

И вот в результате тех кровопролитных потерь и героический сражений сегодня мы встречаем 75-ю победную весну. Конечно, за этой цифрой истории человеческих судеб. И в эти дни как никогда важно о них помнить.

Юлия Токарь присоединилась к марафону памяти (видео).

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