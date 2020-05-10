75-й победный май

И вот в результате тех кровопролитных потерь и героический сражений сегодня мы встречаем 75-ю победную весну. Конечно, за этой цифрой истории человеческих судеб. И в эти дни как никогда важно о них помнить.



Юлия Токарь присоединилась к марафону памяти (видео).



