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75-ю годовщину освобождения Беларусь по традиции отметит парадом
Накануне у стелы "Минск - город-герой" прошла единственная в этом году генеральная репетиция. Свои движения отточили более пяти тысяч военнослужащих. Состав механизированной колонны превысил 280 единиц техники. А в небе над Минском пролетели около полусотни самолетов и вертолетов.
В этом году в пешей колонне пройдут и заграничные гости. Это два парадных расчета от России и Китая. И шесть знаменных групп. Из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Украшением генеральной репетиции стало выступление роты почетного караула.
Обеспечивать трансляцию парада по традиции будет Белтелерадиокомпания. Передавать картинку будут три передвижные телестанции. Всего задействовано порядка 30 камер. Закреплены они будут на кранах, квадрокоптерах и лифтовой телеге. Зрители также смогут увидеть необычные ракурсы прямо с бортов военной техники.
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