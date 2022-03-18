77-летнюю жительницу деревни Толкачевичи-1 приняли в семью "Патриотов Беларуси"

Навеки в сердце народном, здесь все герои, которые погибли. И он всегда их смотрит, изучает, тут и дедушка наш есть. Я смотрю, он спит, книжка возле него лежит. Я говорю, сколько тебе лет, а ты эту книжку вечно читаешь. Наверное, она и будет читаться вечно.

Я с Еленой поговорила, что хочу тоже стать членом "Патриоты Беларуси", узнала, как мне это сделать. Мне захотелось тоже попасть туда, потому что моя жизнь всегда была связана с патриотическим духом, как говорится. Я всегда в душе была патриотом.

Каждый человек просто по QR-коду сможет узнать об этом памятнике, пишется история о памятнике. Мы ищем памятники даже те, которые заброшены. Начинаем, конечно, с более таких известных и потихоньку-потихоньку. Вообще в планах (это проект не одного года) у нас охватить всю Республику Беларусь.

Патриот Беларуси теперь официально. 77-летней жительнице деревни Толкачевичи-1 Узденского района вручили членский билет организации. Героиня репортажа патриотом считает себя с самой юности, никогда не меняла своих взглядов. И решила этот статус узаконить.расскажет подробнее.Мария Иванова с гордостью показывает дембельскую форму сыновей. Их трое, все служили. Вырастила настоящих патриотов. С детства интересовались историей Великой Отечественной, коллекционировали тематические предметы, значки, военные книги. Так в комнате и образовался импровизированный мини-музей. Мария Михайловна рассказывает, сыну 55, любимую книгу о героях Великой Отечественной войны перечитывает вновь и вновь, приезжая в родительский дом.О том, что в стране есть общественное объединение таких же неравнодушных к истории родной Беларуси и будущему государства людей, которые чтят память и традиции, Мария Иванова узнала по телевизору и затем прочитала в газете. Действовать решила быстро: набрала номер редакции, попросила помочь с контактами "Патриотов Беларуси". В этот же день связали с секретарем.Желание исполнилось. В деревню Толкачевичи 1 въехал кортеж с национальной белорусской символикой. Для нового члена команды подарки и угощения. Марию Иванову официально приняли в семью "Патриотов Беларуси".Помощь ветеранам, людям золотого возраста - одно из направлений деятельности организации. Поддерживают воспитанников детских домов, подопечных интернатов. А в Год исторической памяти запустили проект по оцифровке памятников.К работе тут же приобщился и новый участник объединения. Мария Иванова давно планировала организовать работу по окультуриванию мест захоронения партизан и мирных жителей, погибших от рук фашистов. Один в поле, может, и не воин, а вот целое объединение единомышленников, любящих свою страну, - это однозначно победа.