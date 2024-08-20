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78 представителей медиасферы из 15 стран собрал молодежный фестиваль "Манжерок" на Алтае
Международный молодежный фестиваль "Манжерок" сегодня стартовал на Алтае. Он объединил 78 молодых представителей медиасферы из 15 стран СНГ и Евразии. Основная задумка - установить направления в сотрудничестве между молодежью континента. Участие принимает и белорусская делегация.
Все подробностями с фестиваля - у Виктории Шарковой.
"Человек богат человеком" - поговорка, которую зачастую можно услышать на Алтае. И в эти дни - республика как никогда богата на представителей из самых разных стран. Фестиваль притянул молодежь из России, Азербайджана, Армении, Грузии, Сербии, Молдовы, Монголии, КНР и многих других стран.
Место проведения фестиваля - Горный Алтай - выбрано неслучайно
Это географический центр Евразии и самый настоящий источник вдохновения. Вот уже третий год здесь собираются лучшие представители своих отраслей. Если в прошлом году объединились молодые дипломаты, то в этом году - здесь молодые журналисты, блогеры, писатели, контент-мейкеры, эксперты и лидеры мнений. Скучать здесь никому точно не приходится. Организаторы подготовили мастер-классы по развитию профессиональных навыков. Панельные дискуссии с ведущими специалистами и круглые столы.
В роли спикеров - политологи, представители Госдумы России, социологи, а также известные журналисты. Одной из основных тем дня стала взаимная выгода для всех стран - участниц ЕАЭС. Как известно, удельный вес национальных валют во взаиморасчетах стран объединения уже превышает 90 %! Растет и объем взаимных инвестиций. И как отмечают эксперты, сейчас, в период непрекращающегося "фейкомета" и давления со стороны Запада, важно объединяться.
Алексей Дзермант, политолог, эксперт Международного молодежного фестиваля "Манжерок": Объединяем потенциалы, научные, знания и объединяем людей. Потому что этим знаниям уже тысячи лет и стремление к единству заложено уже столетиями. Просто где-то нужно разбудить эту память, а где-то рассказать о преимуществах.
Площадка для обмена мнениями
Журналисты, редакторы, блогеры - люди, отличающиеся своей постоянной пытливостью. И оказаться на таком мероприятии, как отмечают участники, это возможность не только обзавестись новыми друзьями, но и получить от знания от экспертов.
Что касается культурной программы, то вечером участников ждал спектакль "Маадай-Кара", олицетворяющий мощь и величие Горного Алтая.
Сам фестиваль рассчитан на два дня, и уже завтра участников ждут круглые столы и мастер-классы по теме журналистики.
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