79-летний житель Витебска, который заблудился в лесу, найден

Спасатели, волонтеры, милиция и военные нашли 79-летнего жителя Витебска, который заблудился в лесу и пробыл там шесть дней. Пожилой мужчина ушел за грибами, а когда вечером не возвратился домой, дочь позвонила в милицию. Было установлено, что грибник отправился на автобусе в Городокский район. Жители деревни Боровцы сообщили, что видели похожего по описанию грибника, который направлялся в лес.