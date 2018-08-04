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79-летний житель Витебска, который заблудился в лесу, найден
Спасатели, волонтеры, милиция и военные нашли 79-летнего жителя Витебска, который заблудился в лесу и пробыл там шесть дней. Пожилой мужчина ушел за грибами, а когда вечером не возвратился домой, дочь позвонила в милицию. Было установлено, что грибник отправился на автобусе в Городокский район. Жители деревни Боровцы сообщили, что видели похожего по описанию грибника, который направлялся в лес.
Облет зоны осуществлялся на вертолете. Также пострадавшего искали с помощью квадрокоптера. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает.
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