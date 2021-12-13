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79 площадок по продаже новогодних деревьев заработают в белорусской столице

Зимний праздник с лесным запахом. Приобрести главный символ Нового года и Рождества минчане смогут уже с 22 декабря. В столице по традиции развернутся елочные базары. Места для продажи определены на аукционах. Для торговли вечнозелеными растениями подготовят 79 площадок. Работать они будут каждый день до 31 декабря.

Кроме елей приобрести можно сосну, а также деревья в кадках, букеты и композиции из веток. Цена зависит от места продажи и высоты дерева. Подробную информацию о точках торговли можно найти на сайтах лесхозов.

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