79 площадок по продаже новогодних деревьев заработают в белорусской столице

Зимний праздник с лесным запахом. Приобрести главный символ Нового года и Рождества минчане смогут уже с 22 декабря. В столице по традиции развернутся елочные базары. Места для продажи определены на аукционах. Для торговли вечнозелеными растениями подготовят 79 площадок. Работать они будут каждый день до 31 декабря.