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7 000 любителей футбола пересекли границу Беларуси во время чемпионата мира в России

Почти 7 000 болельщиков пересекли границу Беларуси во время чемпионата мира в России, сообщили в Госпогранкомитете. Среди прибывающих больше всего поляков, аргентинцев и граждан Перу. Всего въехали любители футбола из 87 стран. Напомним, на время чемпионата мира Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение о въезде иностранных граждан на международные спортивные мероприятия без виз. Документ действует с 4 июня по 25 июля.

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