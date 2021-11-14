7 день. Люди мирно просыпаются и ждут очередного подвоза питья и питания

В лагере беженцев на белорусско-польской границе встречают седьмой день. Позади очередная холодная ночь. И ее пережили.

Люди мирно просыпаются и ждут очередного подвоза питья и питания.

Белорусская сторона оказывает всю посильную помощь. Ни один ребенок на белорусской земле голодным не будет - ситуация находится на личном контроле нашего Президента. По поручению главы государства накануне беженцам привезли палатки с электричеством и теплом.

Помогают и наши медики. Малыш Таман снова на ногах. В филиале Белорусского протезно-ортопедического центра в Гродно ребенку настроили протезы. Ведь без слез на это нельзя было смотреть. По последней информации, людей, которые были на разделительной полосе, забрали польские пограничники.