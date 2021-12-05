7 финалистов продолжают борьбу в конкурсе X-Factor Belarus

Инфоповоды подкидывает нам шоу X-Factor Belarus. Вот от чего (или правильнее было бы сказать от кого) не отвести глаз. Третий прямой эфир музыкального проекта прошел накануне вечером.

Концерт посвятили кинохитам - 9 финалистов исполнили классику из золотого фонда мирового кинематографа. На иксобразной сцене прозвучали композиции из мюзиклов и кинофильмов "Мамма миа", "Леон", бондианы.

Это было по-настоящему зрелищно и по-киношному постановочно. Хватило всего: и комедии, и мелодрамы, и даже мюзиклов с фильмами ужасов.

Не обошлось и без драмы. Неожиданная развязка уже стала неотъемлемой частью шоу. По итогам зрительского голосования проект навсегда покинула Виктория Поплевченкова. Еще два финалиста попали в номинацию и исполнили песню за жизнь - последней на проекте она оказалась для Дмитрия Кексова. Прямо сейчас давайте вспомним выступления выбывших участников.

Борьбу в конкурсе продолжают 7 финалистов. Прямо сейчас их фотографии и номера на экранах. Судьба участников по-прежнему в руках телезрителей. Уже с завтрашнего дня команда начнет подготовку к следующему прямому эфиру. Его посвятили творчеству легендарного ВИА "Песняры".