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7 финалистов продолжают борьбу в конкурсе X-Factor Belarus
Инфоповоды подкидывает нам шоу X-Factor Belarus. Вот от чего (или правильнее было бы сказать от кого) не отвести глаз. Третий прямой эфир музыкального проекта прошел накануне вечером.
Концерт посвятили кинохитам - 9 финалистов исполнили классику из золотого фонда мирового кинематографа. На иксобразной сцене прозвучали композиции из мюзиклов и кинофильмов "Мамма миа", "Леон", бондианы.
Это было по-настоящему зрелищно и по-киношному постановочно. Хватило всего: и комедии, и мелодрамы, и даже мюзиклов с фильмами ужасов.
Не обошлось и без драмы. Неожиданная развязка уже стала неотъемлемой частью шоу. По итогам зрительского голосования проект навсегда покинула Виктория Поплевченкова. Еще два финалиста попали в номинацию и исполнили песню за жизнь - последней на проекте она оказалась для Дмитрия Кексова. Прямо сейчас давайте вспомним выступления выбывших участников.
Борьбу в конкурсе продолжают 7 финалистов. Прямо сейчас их фотографии и номера на экранах. Судьба участников по-прежнему в руках телезрителей. Уже с завтрашнего дня команда начнет подготовку к следующему прямому эфиру. Его посвятили творчеству легендарного ВИА "Песняры".
Артисты из народа борются не только за место на звездном музыкальном небосклоне. Победителю проекта достанется новый автомобиль GEELY. Но до этого момента, когда триумфатор заведет собственное авто, - еще три прямых эфира. Имя победителя узнаем 25 декабря. В прямом эфире телеканала "Беларусь 1".
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