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7 и 8 декабря в Гродненской области пройдут единые дни приема граждан
Сенаторы продолжают единые дни приема граждан. Такие встречи с населением уже прошли в Минском районе, в Витебской и Брестской областях, а также в столице. На очереди - Гродненская область. Приемы пройдут 7 и 8 декабря.
Сегодня в 11:00 председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков пообщается с жителями Ошмян.
В среду жители Лиды смогут со своими вопросами обратиться к спикеру верхней Палаты парламента Наталье Кочановой. Прием пройдет и в других городах Гродненской области.
Всего же на связи - 11 сенаторов.В среднем на обсуждение одного вопроса уходит около 20 минут. Хотя никаких временных ограничений сенаторы не устанавливают.
Как показывает практика, отдельные проблемы решаются непосредственно на месте. 7 и 8 декабря озвучить свои вопросы можно будет в каждом районе Гродненской области с 11:00.
Предварительная запись будет осуществляться 6 и 7 декабря. Личный контакт представителей госорганов с людьми - востребованная форма обратной связи. Она позволяет решить волнующие вопросы, оценить работу местной вертикали.
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