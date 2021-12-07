7 и 8 декабря в Гродненской области пройдут единые дни приема граждан

Сенаторы продолжают единые дни приема граждан. Такие встречи с населением уже прошли в Минском районе, в Витебской и Брестской областях, а также в столице. На очереди - Гродненская область. Приемы пройдут 7 и 8 декабря.

Сегодня в 11:00 председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков пообщается с жителями Ошмян.

В среду жители Лиды смогут со своими вопросами обратиться к спикеру верхней Палаты парламента Наталье Кочановой. Прием пройдет и в других городах Гродненской области.

Всего же на связи - 11 сенаторов.В среднем на обсуждение одного вопроса уходит около 20 минут. Хотя никаких временных ограничений сенаторы не устанавливают.

Как показывает практика, отдельные проблемы решаются непосредственно на месте. 7 и 8 декабря озвучить свои вопросы можно будет в каждом районе Гродненской области с 11:00.