7 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 21 день

7 июля 1944 года части и соединения 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского освободили город Столин. Начались бои за крупнейший железнодорожный узел и мощный укрепрайон вермахта - город Барановичи.

3-й Белорусский фронт под командованием Ивана Черняховского завершил оккупацию в Ошмянах и Островце. Об этом сегодня рассказывается в проекте Агентства теленовостей "Освобождение. День за днем".